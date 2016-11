Wystawa „Stop dewiacji” zniknęła sprzed kościoła. Proboszcz: Obawiałem się o bezpieczeństwo ludzi

– Za wcześnie jest oceniać, czy dobrze czy też źle się stało, że wystawa została umieszczona na terenie należącym do naszej parafii – mówi ks. Mirosław Matuszny, proboszcz parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie. – Bardzo niepokojący jest jednak tok prowadzenia dyskusji w całej tej sprawie.

W miniony czwartek w centrum Lublina – na placu przy kościele przy ul. Bernardyńskiej 5 niedaleko III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej – została rozstawiona wystawa Fundacji Życie i Rodzina „Stop dewiacji”. Z plakatów umieszczonych na metalowych rusztowaniach można było dowiedzieć się m.in. że „pedofilia wiąże się z homoseksualizmem” czy też o tym, że „homoseksualiści odpowiadają za 20-40 proc. przypadków molestowania dzieci”.

Proboszcz lubelskiej parafii pw. Nawrócenia św. Pawła podkreśla, że zgodził się na umieszczenie wystawy, ponieważ Fundacja powoływała się na badania naukowe. – Za całą treść tej wystawy całkowitą odpowiedzialność ponosi Fundacja – podkreśla ks. Matuszny.

Po tym jak informacja o wystawie została podana przez media, w Internecie rozpętała się burza. Negatywne komentarze internauci zamieszczali zaś m.in. na facebookowym profilu parafii. Wśród nich także i takie: „Po rewolucji zamienimy wszystkie kościoły etc. w coś pożytecznego jak na przykład na jakieś magazyny”.

Tymczasem proboszcz twierdzi, że żadnych uwag ze strony parafian nie było. – Jeśli ktoś wystawia wystawie złą ocenę, to jest normalna rzecz – komentuje ks. Matuszny. – Inną sprawą jest zaś nawoływanie do nienawiści czy też gloryfikowanie systemów w Polsce zakazanych. Posługiwanie się symbolami sierpa i młota czy też namawianie do popełnienia przestępstwa. Wśród wpisów znalazł się bowiem także taki: „Bierut by wiedział, co z wami zrobić”.

Duchowny przyznaje też, że jego staraniem było prowadzenie dyskusji w sposób „spokojny i merytoryczny”. Tak się jednak nie stało. – Obawiałem się o bezpieczeństwo ludzi – przyznaje duchowny.

Wystawa została zdjęta jeszcze w weekend. – Już pierwszej nocy została częściowo zniszczona, więc na pewno nie dotrwałaby kolejnych dni – podkreśla proboszcz parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie.

O zniszczeniu wystawy policja nie został powiadomiona.

Z przedstawicielami Fundacji Życie i Rodzina nie udało nam się od dwóch dni skontaktować. Nie otrzymaliśmy też odpowiedzi na pytania wysłane e-mailem.

„Stop dewiacji” w Radzyniu Podlaskim

Wystawa „Stop dewiacji” w październiku była pokazywana w Radzyniu Podlaskim. Banery wisiały na placu w centrum miasta. – Miasto nie kierowało zaproszenia do Fundacji Życie i Rodzina, to Fundacja zwróciła się do miasta z podaniem o udostępnienie miejsca na wystawę i takie zezwolenie otrzymała – tłumaczyła nam wtedy Anna Wasak, asystent burmistrza ds. kontaktu z mediami. – Władze miasta uznają demokratyczne prawo Polaków do wolności wypowiedzi. Udostępnienie miejsca na instalację jest bezpłatne, ponieważ wystawa nie ma charakteru komercyjnego.

Zawiadomienie w sprawie wystawy złożyła do prokuratury Kampania Przeciw Homofobii. Chodzi o zniesławienie grupy osób. Prokuratura Rejonowa Lublin -Południe na razie prowadzi postępowanie sprawdzające. (eb)