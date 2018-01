Z kim mieszkańcy Lublina poszliby na piwo? Możecie być zaskoczeni

To pytanie zadała agencja badawcza SW Research mieszkańcom Lublina, podczas ogólnopolskiego badania „Z kim na piwo” zrealizowanego na zlecenie Grupy Żywiec.

Wspólne wyjście na piwo to najczęściej okazja do spędzania czasu w gronie przyjaciół i znajomych. Zatem jeśli Polacy mieliby napić się złotego trunku ze znaną osobą ze swojego miasta, kto by to był? Zapytano o to mieszkańców Białegostoku, Bydgoszczy, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia.

W Lublinie zwyciężył prezydent Krzysztof Żuk, który zdobył 10 proc. głosów. Na drugim miejscu w tym zestawieniu uplasował się polityk Janusz Palikot, 7 proc. głosów, a na trzecim wokalistka zespołu Bajm, Beata Kozidrak, 4 proc. głosów.

Zwycięzcy w skali kraju

Pierwsze miejsce w tegorocznej edycji badania w całym kraju zajął prezydent Andrzej Duda, którego wskazało 47 proc. respondentów. Na drugiej pozycji znalazł się Robert Biedroń, prezydent Słupska, którego tym razem wybrało 44 proc. badanych. Paweł Kukiz, lider Kukiz 15, znalazł się na miejscu trzecim z 43 proc. głosów. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk uplasował się na czwartej pozycji zdobywając 38 proc. głosów, natomiast na piątym miejscu zadebiutowała Kamila Gasiuk-Pihowicz. Posłanka Nowoczesnej zdobyła 35 proc. głosów i jako pierwsza kobieta ze świata polityki pojawiła się w czołówce osób, z którymi Polacy najchętniej wybraliby się na piwo.

Lokalni zwycięzcy:

Białystok: prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski – 12% Bydgoszcz: prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski – 11% Katowice: prezydent Katowic Marcin Krupa – 7 % Kraków: prezydent Krakowa Jacek Majchrowski – 7% Lublin: prezydent Lublina Krzysztof Żuk – 10% Łódź: Zbigniew Ziobro – 20% Poznań: prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak – 20% Rzeszów: prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc – 17% Szczecin: prezydent Szczecina Piotr Krzystek – 8% Warszawa: prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz – 6% Wrocław: prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz – 13%

Badanie „Z kim Polacy najchętniej wybraliby się na piwo” zostało przeprowadzone wśród 3160 internautów w wieku powyżej 18 lat. Badanie zostało zrealizowane w dniach 11-19 grudnia 2017. Próbę dobrano z uwzględnieniem proporcji ludności poszczególnych województw, z uwzględnieniem dodatkowych wywiadów dla największych miast Polski.