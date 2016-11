Żądają zmian na mapie Lublina

Sprawą przemianowania ul. Obrońców Pokoju i ul. Lucyny Herc zająć ma się we wtorek specjalny zespół działający przy prezydencie miasta. Ma on ocenić, czy patroni tych ulic nie podpadają przypadkiem pod tzw. ustawę dekomunizacyjną

O zmianę nazwy ul. Obrońców Pokoju stara się lubelski oddział Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna. Towarzystwo uważa, że ta obecna to pamiątka po komunizmie. Ulicy tej patronował niegdyś Józef Piechota (przedwojenny prezydent Lublina), ale w 1951 roku przemianowano ją na ul. Obrońców Pokoju.

Tłumacząc, że to nazwa komunistyczna, Towarzystwo przytacza fragment uzasadnienia uchwały z 1951 r. mówiący, że nową nazwę nadaje się „dla uczczenia ruchu obrońców pokoju i bojowników o wolność jak Ludwik Waryński, Jarosław Dąbrowski, Walery Wróblewski, Hanka Sawicka”. A padające tu nazwiska to wręcz ikony poprzedniego ustroju.

Autorzy wniosku chcą, by ulica została przemianowana na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej, która nakazuje samorządom usunąć z mapy nazwy symbolizujące komunizm. Samorządy mają na to czas do 1 września przyszłego roku. Po tym dniu zakazane z ustawą nazwy będą mogli wykreślać wojewodowie.

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna ma własny pomysł na nową nazwę ulicy: ul. Obrońców Grodna.

– Grodno było jedynym polskim miastem, które we wrześniu 1939 roku tak długo stawiało opór wobec agresji sowieckiej –piszą we wniosku do władz miasta działacze TPGiW. – Zacięta obrona trwała od 20 do 22 września, była oparta prawie wyłącznie na ochotnikach i przyszło jej stawić czoła ogromnej przewadze wroga. W ten sposób Grodno zapisało kolejną chlubną kartę historii Polski.

Wniosek ma być rozpatrywany w najbliższy wtorek na posiedzeniu Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych w Mieście Lublin. Jest to doradczy zespół działający przy prezydencie miasta. Decydujący głos w sprawie nazw ulic ma Rada Miasta.

Na wtorkowym posiedzeniu rozpatrywany ma być również wniosek o zmianę nazwy ul. Lucyny Herc na ul. Leonarda Zub-Zdanowicza. O taką zmianę wnioskuje Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Roszady na mapie

Imię Józefa Piechoty, który 65 lat temu przestał być patronem dzisiejszej ul. Obrońców Pokoju, nosi obecnie peryferyjna uliczka na Węglinie Północnym. Zameldowanych przy niej jest 47 osób, przy ul. Obrońców Pokoju zameldowanych jest 207.