Zaginął Rafał Szostak, 51-letni nauczyciel z Lublina

51-letni Rafał Szostak pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Głuskiej w Lublinie. W poniedziałek rano wyszedł do pracy i nie dotarł do niej. Do tej pory nie odezwał się do rodziny. Pan Rafał ma cukrzycę i jest po zawale serca.

W poniedziałek miał na sobie czerwono czarną kurtkę, czarne jeansy, brązowe zimowe buty. Mężczyzna ma 170 cm wzrostu. W razie jakichkolwiek informacji rodzina prosi o kontakt pod numer 729 895 445.