Zainaugurowali nowy rok akademicki na KUL (zdjęcia)

W tym roku inauguracja miała szczególny charakter – zakończyła obrady V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej „Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na ludzkich drogach” i rozpoczęła obchody 100-lecia uniwersytetu, który, jak podkreślił rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński – jest jednym z pierwszych dzieł wolnych Polaków po odzyskaniu niepodległości.

Mszy św. na rozpoczęcie uroczystości przewodniczył abp Gintaras Grušas, Metropolita Wileński, a tegoroczny wykład inauguracyjny – „Polska w postchrześcijańskiej Europie”, wygłosił prof. Wojciech Roszkowski.

- Zbliżająca się 100. rocznica powstania naszego uniwersytetu jest okazją do święta dla całego środowiska akademickiego, ale skłania też do refleksji i analiz, by wnioski z nich płynące stały się pomocne w opracowywaniu koncepcji dalszego rozwoju uczelni. A – co chcę podkreślić – mimo dynamicznie zmieniających się realiów nasze plany na przyszłość budowane będą niezmiennie zgodnie z dewizą wybraną przez ks. Idziego Radziszewskiego i zapisaną w Statucie KUL – Deo et Patriae – powiedział rektor KUL podczas uroczystości w auli.

Ks. prof. Dębiński podkreślił również znaczący wzrost w zakresie uzyskanych grantów naukowo-badawczych w ostatnim roku akademickim oraz fakt ukończenia kilku ważnych inwestycji budowlanych, niezbędnego elementu funkcjonowania i rozwoju uczelni.

Studenci, zwłaszcza ci rozpoczynający swą edukację usłyszeli rektorskie życzenia, by optymalnie wykorzystali ten wyjątkowy w swoim życiu czas na rozwój intelektualny i duchowy. (oprac.)