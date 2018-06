Zalew Zemborzycki: Na wiatę trzeba jeszcze poczekać

Lotnisko Lublin cieszy się z nowego połączenia. Niestety są też złe wiadomości 2 6

W piątek o godz. 12.15 (10 minut przed czasem) w Świdniku wylądował samolot z Kijowa. Ze 120 osób na pokładzie, 80 to uczestnicy oficjalnej delegacji, w której znaleźli się przedstawiciele przewoźnika, portów lotniczych, ukraińscy parlamentarzyści oraz dziennikarze. Zanim odleciał z powrotem do Kijowa, samolot linii Bravo Airways wykonał połączenie do Chersonia i z powrotem