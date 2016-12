Załoga samolotu AWACS w roli Mikołajów w Lublinie (zdjęcia)

W poniedziałek do Domu Dziecka przy ul. Pogodnej przyjechała ciężarówka pełna prezentów od mikołajów w mundurach – załogi samolotu AWACS należącego do NATO.

– Dzieci napisały listy z życzeniami a my starliśmy się je spełnić. Przywieźliśmy mnóstwo zabawek i słodyczy – mówi Tomasz Chudzik, członek załogi AWACS. – To już nasza druga taka akcja. W tym roku prezenty otrzymały od nas między innymi dzieci z domu dziecka w Lublinie i Wrocławia.

– Jeden z członków załogi pochodzi z okolic Lublina i to on powiedział reszcie o naszej placówce. W czerwcu ubiegłego roku dzieciaki mogły obejrzeć w Dęblinie samolot, a w grudniu dostały od załogi świąteczne prezenty. W tym roku akcja się rozrosła i paczki trafiły także do innych placówek – mówi Paweł Frączek, dyrektor „Pogodnego Domu”. – Wśród członków załogi, która odwiedziła nas w tym roku byli Polacy, Niemcy i Amerykanie. Przywieźli blisko 80 paczek dla naszych podopiecznych.