Zdają egzaminy na radców prawnych. 150 kandydatów w Lublinie

Blisko 150 osób przystąpiło do tegorocznego egzaminu zawodowego dla przyszłych radców prawnych. Kandydaci mają do rozwiązania serię zadań z różnych dziedzin prawa.

Egzamin rozpoczął się we wtorek i potrwa do piątku. Kandydaci zostali podzieleni na dwie grupy i zebrani w hotelach In Between oraz Luxor. Tam zabrali się za rozwiązywanie zadań.

– W tym roku wniosek o przystąpienie do egzaminu złożyło 148 osób. Egzaminy składać się będą z pięciu części – wyjaśnia Ewa Urbanowicz-Jakubiak, rzecznik Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

We wtorek kandydaci rozwiązywali zadanie z zakresu prawa karnego. W środę zabiorą się za zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego. Trzeci dzień upłynie pod znakiem prawa gospodarczego. Na rozwiązanie każdego z zadań jest 360 minut.

W piątek zdający będą rozwiązywać zadanie z prawa administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki. W tym przypadku czas na rozwiązanie tych zadań sięgnie 480 minut.

Podczas egzaminu radcowskiego, zdający mogą korzystać tylko z tekstów aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa. Mogą korzystać z laptopa, na co decydują się niemal wszyscy kandydaci.