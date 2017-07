Zmarła Jadwiga Szubartowicz, najstarsza Polka z Lublina

Pani Jadwiga urodziła się 16 października 1905 r. Jako dziecko przeżyła okropieństwa rewolucji październikowej, kiedy przez kilka lat mieszkała z rodzicami i rodzeństwem w Rosji, a dokładnie w Sankt Petersburgu. Była absolwentką Gimnazjum Sióstr Urszulanek oraz studiów pedagogicznych. Pracowała jako księgowa.

1 sierpnia 2015 po śmierci Jadwigi Młynek (1905–2015) z Kalisza została najstarszą Polką. Jej wiek został zweryfikowany przez badaczy z Gerontology Research Group.

W tym roku jako pierwsza dostała medal z okazji 700-lecia Lublina. Wręczył go Krzysztof Żuk, prezydent miasta.

Na pytanie, co jest najważniejsze w życiu, najstarsza Polka odpowiadała: – Miłość. Trzeba kochać każdy dzień, zwłaszcza w późniejszym wieku. Ja dziękuję Bogu, że dożyłam takiej chwili - mówiła podczas wręczenia medalu.

– Kiedy urodziłam się (w 1905 r. - red.) w Lublinie to był to biedny zakątek gdzieś na wschodzie kraju – wspominała pani Jadwiga w 2016 roku. – A teraz każdego dnia czuję jak miasto tętni entuzjazmem mieszkających tu ludzi. Tyle rzeczy się tu teraz robi, i edukacyjnych, i kulturalnych! To dla mnie ogromna radość.