Zostawiła w trolejbusie laptopa, wziął go sobie inny pasażer (wideo)

Do zdarzenia doszło 25 stycznia około godz. 11:30 w trolejbusie linii 153 na ul. Pancerniaków w Lublinie. Kobieta położyła laptopa na siedzeniu. Chwilę później wyszła z trolejbusu, ale zapomniała zabrać komputer.

Zauważył to jeden z pasażerów. Mężczyzna pojechał trolejbusem na przystanek końcowy, tuż przed wyjściem usiadł na siedzeniu koło laptopa. Kiedy pojazd się zatrzymał, wysiadł zabierając ze sobą pozostawioną rzecz. Komputer warty był 800 zł.

Teraz mężczyzny szukają policjanci. - Zwracamy się z apelem do osób, które rozpoznają nieuczciwego mężczyznę o kontakt z dyżurnym VI Komisariatu Policji w Lublinie przy ul. Gospodarczej lub telefon pod nr tel. (81) 535-46-61 lub 997. Informację można przekazać anonimowo! Przypominamy, że przywłaszczenie znalezionej cudzej rzeczy to przestępstwo, za które grozić może kara do 3 lat pozbawienia wolności - informuje Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.