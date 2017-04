36-latek spowodował wypadek. Brat jechał mu pomóc i dachował. Obaj byli pijani

Do pierwszego zdarzenia doszło po godzinie 12 w Bystrzycy w powiecie łukowskim, na drodze wojewódzkiej nr 808. 36-latek kierujący oplem w trakcie wyprzedzania zderzył się z innym oplem, którym kierowała 31-latka. Następnie uderzył jeszcze w zaparkowanego volkswagena. 31-latka została przewieziona do szpitala, ale po badaniach lekarskich została zwolniona do domu. 36-latek był pijany, miał 3,2 promila alkoholu w organizmie.

Dziesięć minut później policjanci dostali zgłoszenie o kolejnym wypadku na drodze wojewódzkiej nr 808. Okazało się, że do Bystrzycy, do 36-latka jechał audi jego 29-letni brat. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że jechał z nadmierną prędkością, stracił panowanie nad autem i „dachował” w przydrożnym rowie. Zdarzenie widział jadący do służby policjant, który pomógł kierowcy wydostać się z auta i zajął się nim do czasu przybycia karetki. 29-latek został przewieziony na badania lekarskie, pobrano mu też krew do badań. Okazało się, że miał w organizmie 1,9 promila alkoholu. Mężczyznom grozi do dwóch lat więzienia.