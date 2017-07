Rozbili motocykl na drzewie. Obaj byli pijani i jechali bez kasków

Do zdarzenia doszło w sobotni poranek. Policjanci z komisariatu w Adamowie zostali powiadomieni o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w miejscowości Krzówka. Ze zgłoszenia wynikało, że dwie osoby podróżujące motocyklem doznały obrażeń ciała.

Mundurowi, którzy dojechali we wskazane miejsce ustalili, że niezarejestrowanym i nieubezpieczonym motocyklem marki Yamaha jechali dwaj mieszkańcy gminy Serokomla. Jadący z bardzo dużą prędkością motocykl zjechał z jezdni na pobocze i po kilkuset metrach uderzył w przydrożne drzewo. Siła uderzenia była tak duża, że zbiornik paliwa, siedzisko i inne części motocykla rozrzucone były w promieniu kilkunastu metrów. Jadący motocyklem 19 i 20-latek z gminy Serokomla doznali poważnych obrażeń ciała i zostali przewiezieni do szpitala.

Kolejne czynności policjantów doprowadziły do ustaleń, że kierującym Yamahy był 19-latek. Okazało się, że miał on blisko dwa promile alkoholu w organizmie. Również jego 20-letni pasażer był nietrzeźwy. Badanie wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w jego organizmie. Dodatkowo okazało się, że 19-latek nie miał uprawnień do kierowania motocyklem, a obaj młodzi mężczyźni jadąc motocyklem nie mieli kasków ochronnych.

Teraz policjanci prowadząc postępowanie ustalą szczegółowe okoliczności zaistniałego zdarzenia, sprawdzą kto udostępnił nietrzeźwemu młodzieńcowi, nieposiadającemu uprawnień do kierowania pojazdami, nieubezpieczony i niedopuszczony do ruchu na drodze publicznej motocykl.