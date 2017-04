Rusza pierwszy z siedmiu dużych remontów dróg

Drogowcy zabrali się za remont niespełna 11,5 kilometra drogi numer 63, od granicy z mazowieckim do Łukowa. Jest to jeden z siedmiu dużych remontów dróg przewidzianych na ten rok.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad po koniec minionego roku ogłosiła plan remontów. – Na najbliższe lata mamy zaplanowaną przebudowę siedmiu odcinków dróg krajowych o łącznej długości ponad 57 km – mówi Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy GDDKiA w Lublinie.

27 marca drogowcy ogłosili przetarg na opracowanie dokumentacji na 11,4 km odcinek DK63 od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do Łukowa. – Przebudowa rozpocznie się po uzyskaniu decyzji ZRID i potrwa dwa lata. Istniejąca droga zostanie przebudowana i dostosowana do ruchu ciężarowego, poszerzona, z istniejących 6 do 7 metrów, a na odcinku przebiegającym przez Łuków do 9 metrów. Przeprofilowane zostaną zakręty, zbudowane ciągi pieszo-rowerowe, przebudowane skrzyżowania i zbudowane drogi do obsługi ruchu lokalnego – wymienia rzecznik.

Jeszcze w kwietniu GDDKiA ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy blisko 10,7 km odcinka DK48, od Krępy do Kocka. Prace ruszą w tym roku i potrwają do 2019 r. Projektanci pracują już nad dokumentacją przebudowy kolejnych odcinków: DK17 od Zamościa do Łabuń (5,5 km), DK74 pomiędzy Jarosławcem i Miączynem (4,3 km), od Frampola do Gorajca (ok. 7,4 km) oraz od Gorajca (wraz z obejściem tej miejscowości) do Szczebrzeszyna (17,4 km).