Samochód potrącił 9-latkę

Do zdarzenia doszło przed godziną 10. Dziewczynka jechała rowerem po chodniku. Kiedy chciała przejechać przez jezdnię potrącił ją nissan.

9-latka z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Na szczęście okazało się, że nie są to groźne urazy, po badaniach lekarskich z niegroźnymi potłuczeniami została zwolniona do domu.