1dzienLBN. Co się wydarzyło w Lublinie 19 maja?

– Był chyba luty, a może marzec, kiedy dostałem pierwszy sygnał, że będzie taka akcja – wspomina Dariusz Okoń, student ostatniego roku dziennikarstwa na UMCS, jeden z blisko dwudziestki osób zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektu, którego celem było jak najdokładniejsze udokumentowanie zwykłego dnia Lublina. Tym zwykłym miejskim dniem był poprzedni piątek 19 maja.

– Wybraliśmy miejsca, w których będziemy robić zdjęcia, nagrywać, które opiszemy, gdzie będziemy rozmawiać z ludźmi, żeby zarejestrować 24 godziny z życia lublinian. W wielu z nich musieliśmy uprzedzić, że będziemy. Wiele spotkań i rozmów wyniknie już w trakcie akcji, ale są też umówione osoby, których wypowiedzi zarejestrujemy przez telefon, spodziewamy się SMS-ów – tłumaczyła zasady rejestracji #1dzienLBN Ala Bąk z Domu Słów, który wspólnie z Ośrodkiem „Brama Grodzka- Teatr NN” organizował akcję.

Zaczęło się o północy z 18 na 19 maja

Pierwszym udokumentowanym miejscem była rozgłośnia radiowa, później piekarnia, stacja benzynowa.

Zasada była prosta. Były dyżury moderatorów, którzy publikowali relacje w sieci. Te napływały od ludzi w terenie i internautów, bo każdy mógł brać udział w akcji.

– Uczestnicy podzieleni byli według kompetencji. Jedni fotografowali, inni pisali teksty albo robili rejestracje wideo. Niektórzy pracowali kilka godzin, inni o wiele dłużej – wylicza Magdalena Krasuska, która na co dzień zajmuje się edukacją literacką w Domu Słów.

19 maja łączyła rolę moderatora, osoby dostarczającej relacje i koordynatora wolontariuszy i pracowników zaangażowanych przy projekcie. W południe można ją było na przykład zobaczyć przed ratuszem, jak nagrywała trębacza i lubelski hejnał, a wcześniej starała się namówić któregoś ze sprzedawców na kwiatowym murku, by wziął udział w projekcie. Bo trudno relacjonować dzień w Lublinie bez wizyty w jednym z bardziej charakterystycznych miejsc, jakim jest ta największa miejska kwiaciarnia.

Narysowane i wysłane

– Jestem jeszcze w domu, kończę dyżur przy komputerze około 6 i przed 7 będę rysował na dworcu PKP, później mam w planach targ przy ul. Ruskiej i park – scenicznym szeptem wyliczał Maciej Pałka.

Było trochę po 5 rano, a on nie chciał budzić domowników. Przez cały piątek miał wykonać 10 rysunków, które trafiły do sieci, jako jedna z form dokumentacji życia miasta.

Około godz. 10 pracował siedząc na murku na placu Rybnym. – Lubię to miejsce, ze zgiełku ul. Lubartowskiej wchodzi się w inną przestrzeń. Tu powstał jeden z moich pierwszych rysunków, gdy przyjechałem na studia do Lublina. Ale wtedy to miejsce wyglądało inaczej. Przede wszystkim były duże drzewa – wspomina Pałka, zawodowo związany z pracownią komiksu w Domu Słów.

Niechętnie przyznaje się do prawniczego wykształcenia. Żartuje, że dyplom przydaje mu się, gdy lata studiów dają prawo do dłuższego urlopu. Komiksy rysuje od zawsze, od podstawówki, a nawet wcześniej. Wychował się na tych publikowanych w „Świecie Młodych”. Przez lata nauczył się pracować dowolnym pisakiem czy markerem na dowolnym papierze. 19 maja szkicował ołówkiem, efekt osiągał czarnym cienkopisem pochylony nad zwykłym, niewielkim notesem. Rysunek fotografował i wysyłał o umówionej porze do moderatora. Gotowe.

– Zgłosiłem się na dyżur przy komputerze od 3 rano, w nadziei, że nie będzie dużo pracy. Miałem rację, tylko, że jestem nieprzytomny – narzekał Pałka zbierając się do szukania kolejnego miejsca do narysowania.

Iga i historia

– Rano byłem w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta. Bardzo sympatyczny rozmówca, świetnie trafiłem. Między 17 a 18 muszę znaleźć kogoś do tematu „Kościół”, między 19 a 20 „poczta” – wylicza Darek Okoń. – Od kilku lat współpracuję z Domem Słów. Teraz będzie trzecia edycja Miasta Poezji, gdzie coś będę robił. Nie jestem z Lublina, przyjechałem tu na studia z Pionek – opowiada w drodze od kościoła do kościoła w poszukiwaniu rozmówcy. – W mojej miejscowości są trzy parafie, księża chętnie rozmawiają, tu jest inaczej.

U kapucynów przy Krakowskim Przedmieściu brat Jarosław, jeden z 20 tutejszych zakonników wytłumaczył, że choć idea akcji mu się podoba, to zgodę na udział i rozmowę w ramach „Jednego dnia z życia Lublina” musi wydać ojciec prowincjał. Takie są reguły zakonu. Wyszliśmy.

U dominikanów przy ul. Złotej przeor w tym czasie odprawiał mszę. W kościele św. Ducha na deptaku i przy ul. Królewskiej nie było żadnych księży do rozmowy, bo też były msze. – Czas mi się kończy, muszę znaleźć rozmówcę do godz. 18 – denerwował się wolontariusz.

Harmonogramu udało się dopilnować dzięki Idze z III klasy SP Nr 22, która wraz z rówieśnikami wyszła z katedry i zgodziła się na wywiad. Dziewczynka w białej sukience, która 14 maja poszła do Pierwszej Komunii Świętej nie była przekonana, czy chce rozmawiać aż do momentu, gdy Darek wyjaśnił, że za chwilę jej zdjęcie i wypowiedzi będą na Facebooku. I tak Iga trafiła do historii. I jej opowieść o deskorolce – komunijnym prezencie, a nawet pozdrowienia dla koleżanki Mai. Dziewczynka miała za sobą ciężki dzień, bo w szkole był test z matematyki, a po południu musiała zdążyć na mszę do katedry. Pytana o ulubione miejsca w Lublinie przy pomocy mamy ustaliła, że Felicity.

– Na żadnych praktykach dziennikarskich tego nie uczą – żartował Dariusz Okoń, zadowolony, że zrealizował zadanie wymagające typowej dziennikarskiej sprawności i wyrobienia się w czasie.

Wszyscy i wszystko w webdocu

Realizatorów projektu takich jak Magdalena, Paweł czy Darek można było spotkać w Lublinie wszędzie. Jedni starali się zarejestrować dźwięki i obrazy ulic, targów, dworca, szum rzeki i wiatru. Inni rozmawiali z ludźmi w aptece, hostelu, szkole, restauracji, na targu, cmentarzu, działce. Do tego dokładali się internauci. Już koło południa moderatorzy pisali, że nie mogą nadążyć z publikacją co ciekawszych wpisów. A z godziny na godzinę fala miejskich odprysków wzbierała.

Z uzyskanego materiału powstanie rodzaj webdocu (multimedialnej opowieści internetowej). Będzie to też rodzaj kapsuły czasu – listu do przyszłych pokoleń.

Organizatorzy przyznawali, że nie odkrywali Ameryki. Korzystali z doświadczenia brytyjskiej organizacji Mass – Observation, która działała od końca lat 30. XX wieku i chciała stworzyć rodzaj antropologicznego modelu współczesnego świata. Wtedy poproszono Anglików o pisanie dzienników, zadawano też pytania w stylu: Co masz w kieszeni? Co dziś widziałeś niezwykłego? Podobnym projektem był „Life in a Day” przygotowany przez You Tube na piąte urodziny serwisu.

W Domu Słów myślą o powtórce #1dzienLBN za rok. A jeśli to za krótki czas, by dostrzec zmiany, może za pięć lat?

#1dzienLBN to świetny uzmysławiacz upływu czasu. Maciej Pałka na jednym z rysunków udokumentował Baobab na placu Litewskim. Zdążył.