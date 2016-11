Amerykanin szuka mieszkania w Białej Podlaskiej. Co go ciągnie do Polski?

Blake Wind chce przeprowadzić się do Polski. Wszystko zaczęło się od dziadka który urodził się w Białej Podlaskiej

Ta historia przypomina trochę „amerykański sen”. Bo chociaż 31-letni Blake Wind mieszka na Long Island, blisko Nowego Jorku, to jego największym marzeniem jest przeprowadzka do Polski. A wszystko zaczęło się od opowieści dziadka, który urodził się w Białej Podlaskiej, a w 1962 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.