Meczet, fontanna na środku zalewu, kolej gondolowa. Oto, co planowano w Lublinie

Słyszeliście kiedyś o fontannie na środku Zalewu Zemborzyckiego? A może o kolejce gondolowej ponad miastem? O świecących, szklanych stożkach stojących na pl. Litewskim i sięgających ponad drzewa? Zabieramy Was do Muzeum Pomysłów Porzuconych, gdzie zebraliśmy to, co kiedyś w Lublinie planowano, ale słuch po tym zaginął. Niektóre pomysły są już pełnoletnie, niektóre trudno podejrzewać o dojrzałość. Miłego zwiedzania, zapraszamy!

Kolejka gondolowa 2007 To miała być regularna komunikacja... ponadmiejska. Publiczną debatę o takiej kolejce organizowało Forum Kultury Przestrzeni wskazując na przykład Opola, którego władze snuły wtedy plany uruchomienia kolejki kursującej co minutę. Lubelscy aktywiści sugerowali, że u nas można byłoby tak wozić pasażerów do (wówczas wciąż planowanego) lotniska w Świdniku. Co ciekawe, sygnały o możliwej budowie kolejki gondolowej płynęły przez pewien czas nawet z Ratusza, gdzie rządził wówczas prezydent Adam Wasilewski. O kolejce wspominał jego zastępca, Stanisław Fic. Fontanna na zalewie 2006 Budowę fontanny na środku Zalewu Zemborzyckiego proponował ówczesny prezes