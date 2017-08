Jak siwkowi i gniademu w zęby zaglądali na końskim targu w Piaskach

Końskie targi, które przez wiele lat odbywały się w Piaskach, to już historia. Zjeżdżali tu handlarze z całego województwa, w pobliskiej knajpie dobijano udanego zakupu. Dziś, po słynnych końskich targach - na taką skalę - nie ma już śladu, a jedynym świadkiem tamtych czasów jest wciąż działająca restauracja, gdzie spotykali się kupcy i sprzedający.

Jacek Mirosław, wieloletni fotoreporter lubelskich mediów, kilkakrotnie fotografował piasecki jarmark.

- Pierwsi handlarze zjawiali się już o świcie - mówi Jacek Mirosław. - Rano cały plac był pełen furmanek, z których sprzedawano nie tylko paszę, ale można było tu kupić w zasadzie wszystko, co było przydatne w gospodarstwie. Największy ruch panował jednak na końskim targu. To był prawdziwy folklor. Sprzedający zazwyczaj głośno zachwalał swojego konia, zapewniając że nie jest narowisty i że jest silny. W tym celu zaprzęgał go na przykład do wozu wypełnionym węglem, który ugrzązł w błocie i zmuszał go do ciągnięcia wozu. Po udanej transakcji sprzedający i kupujący przybijali „piątkę” i opijali transakcję na placu albo szli do pobliskiej restauracji.