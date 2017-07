Lubelskie księgarnie, których już nie ma. Dlaczego jedna z nich otwierała się nawet w niedziele?

W tym miesiącu przestała istnieć księgarnia „Ezop” przy Krakowskim Przedmieściu w Lublinie. Tym samym znika, które było związane z książkami od... 59 lat. Czytelnicy zamawiający tytuły w sieci nawet tego nie zauważą. Dla nich poniższa opowieść będzie z gatunku SF. Starsze mole książkowe się wzruszą.

Wstęp

„Z dziejów lubelskiego księgarstwa w XVII wieku” Elżbiety Torój można się dowiedzieć, że pierwszym stałym dostawcą książek do Lublina był krakowski księgarz kalwiński Zacheusz Kessner. Jego klientami musiał być bogaty patrycjat, środowiska różnowiercze, okoliczna szlachta, duchowieństwo i młodzież szkolna. Księgarz zmarł w 1602 roku. Po jego śmierci powstał spis inwentarzowy pozostałych po nim książek. Dokument dotrwał do dziś dając pojęcie o nowościach z zakresu prawa, medycyny, astronomii, astrologii, geografii i botaniki jakie Zacheusz Kessner oferował. Nasi przodkowie mieli do wyboru książki niemal z całej Europy.

Zakładka

W dziale antykwarskim Skład materjałów piśmiennych i rysunkowych S. Naramowskiego w Lublinie ul. Królewska 6 (róg Królewskiej i placu przy Kr. Bramie) posiada książki rzadkie lub zupełnie wyczerpane. Skład portretów znakomitych ludzi. Ceny przystępne. (Reklama z 1917 roku, pisownia oryginalna)

Rozdział 1

- Chyba najbardziej zapamiętałam ten okres, kiedy przychodziłam do pracy w niedziele. Wolnych sobót wtedy nie było, to jasne ale myśmy otwierali także w niedziele,