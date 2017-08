"Maluch na okładkę": Ala wygrała i zadebiutowała przed obiektywem

Nagrodą dla zwyciężczyni była profesjonalna sesja fotograficzna, którą wykonał Jacek Skrok, fotograf , właściciel Studio Fotografii Noworodkowej Dziecięcej Rodzinnej White Pixel.

Zabawa i pamiątka

Alicja Nowosacka otrzymała również zestaw pamiątkowych zdjęć i znalazła się na okładce piątkowego wydania Magazynu Dziennika Wschodniego.

- Ala bardzo się ucieszyła, kiedy dowiedziała się o wygranej. Na sesji bawiła się świetnie, choć już pod koniec była trochę zmęczona. Bardzo jej się podobały rekwizyty, które były w studiu fotograficznym. Część chciała nawet zabrać do domu - śmieje się Dorota Nowosacka, mama dziewczynki. - To był debiut Ali przed profesjonalnym obiektywem. Do tej pory tylko my jej robiliśmy zdjęcia. Weszła już w taki wiek, że lubi się przebierać i pozować. Postanowiliśmy więc zgłosić ją do tego plebiscytu, bo wiedzieliśmy, że będzie się świetnie bawić. A zdjęcia z takiej sesji będą dla niej świetną pamiątką na całe życie.

Szósty plebiscyt

- Sztuką jest stworzyć atmosferę tak, aby mały człowiek czuł się bardzo dobrze. Od charakteru i temperamentu malucha zależy, czy sesja odbywa się w studio, czy w plenerze. Każde dziecko jest inne i każde wymaga indywidualnego podejścia tłumaczy Jacek Skrok, fotograf. – Jestem bardzo zadowolony z efektów sesji. Z Alą bardzo dobrze się współpracowało. Była cierpliwa, pozowała, w ogóle ją to nie nudziło.

W pierwszej trójce znaleźli się też Amelia Stadnik (drugie miejsce – 726 głosów) oraz Franciszek Furmanek (trzecie miejsce – 483 głosy). W plebiscycie oddano łącznie 2818 głosów. Wzięło w nim udział 30 dzieci z całego województwa.

To była już szósta edycja naszego plebiscytu. Poprzednią wygrała 4-letnia Nikola Suchodół z Lublina.