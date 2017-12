Marszałek o inwestycjach województwa, kolorystyce COZL i konflikcie z wojewodą

Rozmowa ze Sławomirem Sosnowskim, marszałkiem województwa lubelskiego.

• Radni sejmiku przyjęli już przyszłoroczny budżet województwa. Jaki pana zdaniem jest to budżet? Jakie będą kluczowe inwestycje realizowane w przyszłym roku przez samorząd?

- Budżet na rok 2018 to przede wszystkim kontynuacja rozpoczętych inwestycji, ale także nowe projekty. Główny ciężar wydatkowy to budowa i modernizacja dróg wojewódzkich. Znajdą się również środki na zakup nowego taboru kolejowego. Łącznie na transport zabezpieczyliśmy ponad 662 mln zł. Planujemy także inwestycje w ochronę zdrowia. Mam na myśli realizację projektu, który obejmie 7 wojewódzkich szpitali i w roku 2018 zamknie się kwotą 150 mln zł. Łączny budżet na ochronę zdrowia wzrośnie o ponad 300 proc. Lata 2018-2019 stanowią kulminację wydatków unijnych. Na obecnym etapie planujemy, że w tych latach województwo lubelskie pozyska z budżetu UE ponad 1,1 mld zł. To, czy zostaną one wykorzystane w sposób efektywny i będą miały wpływ na rozwój naszego regionu zależy od nas. Budżet na 2018 rok daje tę szansę.