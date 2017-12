Najlepszy prezent pod choinkę? Oryginalny! Jaki wybrać podarunek?

Z badań przeprowadzonych przez ekspertów wynika, że w tym roku wydatki związane z organizacją świąt Bożego Narodzenia będą porównywalne do tych sprzed ubiegłych dwunastu miesięcy.

Kto i co dostanie

Średnia kwota przeznaczona na ten cel to około 820 złotych, z czego prezenty pochłoną 215 złotych. Upominek od bliskiej osoby spodziewa się otrzymać 76 proc. ankietowanych. Pod choinką mężczyźni znajdować będą najczęściej elektronikę (20 proc. ankietowanych), odzież (17 proc.), dobry alkohol oraz pieniądze (w obu przypadkach chęć obdarowania takim właśnie prezentem zadeklarowało po 14 proc. badanych).

Wśród kobiet najpopularniejsze są kosmetyki (27 proc. badanych), a także ubrania (20 proc.), biżuteria i pieniądze (po 15 proc. dla obu wskazań). Coraz częściej jednak myśląc o podarku dla najbliższej osoby decydujemy się na przygotowanie podarunku znacznie bardziej oryginalnego i dopasowanego do jej zainteresowań.

Tunel na prezent

Serwis Prezentmarzeń przebadał blisko 2 tys. osób. Okazało się, że wśród aktywnych zawodowo Polaków aż 68 proc. respondentów uważa, że prezenty w formie emocji do dobry pomysł. Taki upominek nie tylko sprawia radość, zaskakuje, ale także często pozwala obdarowanej osobie odkryć nowe pasje i niejednokrotnie spełnić marzenie.

Blisko połowa ankietowanych stwierdziła natomiast, że jest gotowa na ekstremalne wyznania. Jednym z najbardziej pożądanych ekstremalnych pomysłów na prezent jest lot w tunelu aerodynamicznym, czyli w ogromnej tubie z wiatrakiem u podstawy i przeźroczystymi ściankami. Wytwarza ona wiatr o prędkości 200 km/h, silny na tyle, by utrzymać ciężar dorosłego człowieka i zasymulować efekt swobodnego spadania - takiego, jaki odczuwamy przy skoku ze spadochronem z wysokości kilku tysięcy metrów.

Środek ciężkości

Jak zapewniają organizatorzy takich doznań, pod czujnym okiem instruktora, ubrani w kombinezon, ochraniacze na łokcie i kolana, kask oraz rękawiczki możemy w pełni bezpiecznie poczuć stan nieważkości.

- Latanie w tunelu to zupełnie nowe wyzwanie. Dynamiczne środowisko wymaga precyzji ruchu, koordynacji ciała oraz ważne jest, aby utrzymać środek ciężkości, dzięki czemu można najlepiej wykorzystać możliwość tunelu i cieszyć się dobrą zabawą. Stąd coraz większa popularność takiej formy rozrywki w Polsce - komentuje Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.

Ucieknij na święta

Innym oryginalnym pomysłem jest zabawa w Escape Room. Pierwsze takie pokoje-zagadki trafiły do Polski ponad trzy lata temu i błyskawicznie zyskały popularność. Nic dziwnego, że dziś funkcjonuje około tysiąca takich miejsc.

Celem osób godzących się na dobrowolne zamknięcie jest znalezienie przedmiotów i rozwiązanie szyfrów, które pomogą wydostać się z pokoju. Każdy przedmiot w pomieszczeniu może mieć znaczenie, ale niektóre są tylko po to, by zmylić graczy. Dodatkowo ograniczenie czasowe do 45 lub 60 minut pozwala zbudować odpowiednie napięcie i atmosferę skupienia.

Wybierać możemy wśród pokojów o różnej tematyce: kryminalnej (tu na przykład musimy zgadnąć, kto jest mordercą), fantastyczną (między innymi wyprawa na Marsa), ale naszym celem może być też wyjście cało z katastrofy lotniczej, ucieczka z więzienia, czy rozwiązania zagadki Enigmy.

Kosmiczny trening

Za mało atrakcyjne? Innym z oryginalnych pomysłów jest trening EMS. To innowacyjna metoda ćwiczeń wykorzystująca technologię impulsów elektrycznych na potrzeby sportu i fitnessu. Pozwala ona na budowanie kondycji, siły i utratę tkanki tłuszczowej w dużo krótszym czasie niż tradycyjne ćwiczenia.

Sesja treningu EMS wygląda jak przygotowania do lotu w kosmos. Ćwiczenia wykonywane są w dopasowanym stroju, na który zakłada się specjalną kamizelkę, pas biodrowy oraz opaski na ramiona i uda, na których umieszczone są elektrody. Pierwszy trening EMS poprzedzamy analizą składu ciała, a rodzaj i intensywność ćwiczeń wykonywanych podczas treningu dobierana jest indywidualnie w zależności od kondycji i celów treningowych osoby ćwiczącej.

Ręczna robota

Dla tych, którzy nie przepadają jednak za adrenaliną i wychodzą z założenia, że najważniejsza jest pamięć o bliskich, też nie brakuje propozycji. Stylowa szkatułka na biżuterię dla mamy, komplet pościeli dla babci, elegancki koc dla taty lub dziadka oraz urocza figurka Świętego Mikołaja dla najmłodszych - to tylko jedne z wielu podpowiedzi. Warto pamiętać, że jeśli decydujemy się na praktyczny prezent, możemy urozmaicić go czymś, co będzie miłą pamiątką: zabawną zawieszką, oryginalną bombką lub figurką anioła. Coraz większą popularnością cieszą się też prezenty ręcznie wykonane; na przykład dekoracje świąteczne, dziergane obrusy, własnoręcznie zrobiony szal, czy ceramika.

Sieć pełna prezentów

Niezależnie od tego, co wybierzemy, coraz częściej będziemy to kupować w sieci - blisko połowa Polaków zamierza w tym roku kupić prezenty przez internet – wynika z badania Deloitte. Wydatki w tym kanale wzrosną o 8,6 proc., podczas gdy budżet na prezenty w ogóle ma być tylko o 3,4 proc. wyższy niż przed rokiem. To oznacza gorący okres dla firm kurierskich, które przygotowują się do niego od miesięcy, zatrudniając dodatkowych pracowników.

Boom rozpoczął się już w czarny piątek, gdy napędzana promocjami sprzedaż wzrosła o 45 proc., a kurierzy odnotowali podwojenie liczby przesyłek. Z raportu firmy Gemius wynika, że 54 proc. z 26,5 mln polskich internautów robi zakupy w internecie, z czego 53 proc. kupuje w polskich sklepach, a 16 w zagranicznych. Wartość rynku szacowana jest już na 36-40 mld zł. Konsumentów do kanału internetowego zachęca całodobowa dostępność (82 proc.), wygoda (44 proc.), prostota (41 proc.), mniejsza czasochłonność (39 proc.) i niższe ceny (33 proc.).