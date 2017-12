Napędza mnie zazdrość. Rozmowa z Łukaszem Witt-Michałowskim, reżyserem teatralnym

Bezkarność recenzentów szalenie mnie irytuje. Mogą pisać co chcą, są opiniotwórczy i decydują o być albo nie być teatrów, zwłaszcza takich jak ten mój. Miałem nieodparte wrażenie, że bardzo wiele recenzji na temat pracy moich kolegów jest pozbawione merytoryki. Nie można recenzować w ten sposób, że „wszystko było na niebiesko, a ja lubię kolor zielony”. Rozmowa z Łukaszem Witt-Michałowskim, reżyserem teatralnym.

• Co czytasz?

- Anna Cieplak „Ma być czysto”. Tegoroczna laureatka Nagrody Conrada za debiut. Dopiero zacząłem. To rzecz o niegrzecznych dziewczynkach.

• Jak się robi teatr w Lublinie? Można z tego żyć?

- Zależy jaki teatr się robi. Eksperymentalny jest ciężej. Tradycyjny, taki który ludzie już znają, łatwiej. Ale pracuje się tutaj super. Uwielbiam to miasto. Jest bardzo dużo autonomii mimo wszelkich ograniczeń.

• A ty jaki teatr robisz?

- Taki, jaki sam chciałbym oglądać. Na pewno w naszych projektach jest coś, czego do tej pory nie było. Jak choćby „Pogrom w przyszły wtorek”, który został zrobiony na skalę, której nikt do tej pory w Polsce nie próbował. A ponieważ nadal trochę jesteśmy za żelazną kurtyną, to nie mam wiedzy, by ktokolwiek na świecie porwał się na podobne zestawienie teatru z planem filmowym.

• To kierunek w którym zamierzasz iść?

- Kino ma możliwości, których nie ma teatr. Chciałbym to w przyszłości łączyć, ale wszystko zależy od projektu. Każdy rządzi się innymi prawami, każdy jest nowym wyzwaniem. Nie będę przecież robić kolejnej wersji „Kamieni w kieszeniach”.