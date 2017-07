Poznaj historię swojego regionu. Nałęczowskie „rzemiosło w kolorze”

W ramach „Akademii Lesslandia” stworzonej przez LOT „Krainę Lessowych Wąwozów” można znaleźć oferty turystyczne związane z tzw. ginącymi zawodami. Jednym z takich zawodów jest tkactwo z historią według niektórych naukowców obliczoną na 10 tysięcy lat. W powiecie puławskim „zagłębiem tkackim” są wsie skupione z pobliżu Żyrzyna: Bałtów, Borysów i Żerdź.

Okolice Nałęczowa też mają swoją tkacką historię. Według Krystyny Tarki, wieloletniej prezeski „Klubu Haftu” przy Nałęczowskim Ośrodku Kultury, w dawnej Bochotnicy, dziś jednego z sołectw, a zarazem ulicy uzdrowiska, w prawie każdym domu znajdował się okazały warsztat tkacki. Opowiadała o tym jej mama, Czesława Markuszewska, wywodząca się z tej miejscowości, znakomita hafciarka.

Pracownia pana Ignacego

– Z „tkackiego domu” natomiast wywodził się Ignacy Błaszczyk, zmarły przed kilku zaledwie laty wiekowy mistrz tkactwa, który opowiadał, że w dzieciństwie zawsze budził go stukot płochy, ważnej części drewnianego warsztatu, na którym jego matka Aniela, „ubijała” kolejne warstwy tkaniny – mówi Wiesława Dobrowolska-Łuszczyńska, przewodniczka i znana regionalistka. – Pamiętał też do końca życia, że do jego ulubionych zabaw w dzieciństwie należało jeżdżenie na dolnej poręczy snowalnicy, na której matka wraz z kuzynką robiły kolejną osnowę. Przez wiele lat, w wieku młodzieńczym i dojrzałym nie interesował się jednak tym rzemiosłem, dopiero w końcowych dwudziestu paru latach spróbował sam odtworzyć konstrukcję warsztatu, ulepszając go według własnych pomysłów i dopasowując do swoich potrzeb. Na nim sporządzał do końca liczne chodniki-szmaciaki, które cieszyły się wielkim powodzeniem ze względu na lubianą w tym środowisku kolorystykę oraz posmak „dawności”.