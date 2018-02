Akumulator zimą. Jak o niego dbać, by długo służył?

Często zaniedbujemy akumulator, mimo że zimą jest on narażony na szczególnie trudne warunki. Najnowsze badania niemieckiego automobilklubu ADAC pokazują, że problemy z akumulatorem są przyczyną aż 39 proc. wszystkich awarii samochodów.

Mróz, lód i śnieg to nie jedyne czynniki mające negatywny wpływ na akumulatory zimą. Nieregularne używanie pojazdu czy pokonywanie głównie krótkich odcinków także powoduje utrudnienia przy uruchamianiu pojazdu.

– Częstym błędem kierowców jest przekonanie, że przy wyłączonym silniku akumulator nie jest obciążony – wyjaśnia Magdalena Broszkiewicz z firmy Johnson Controls Power Solutions. – Tymczasem takie systemy, jak instalacje alarmowe, zamki w drzwiach, system bezkluczykowy oraz systemy nawigacji pobierają energię również wówczas, gdy pojazd jest zaparkowany. Elektryczne podgrzewanie szyb, foteli i lusterek, wentylatory oraz światła są zimą częściej i bardziej intensywnie używane, co także przyczynia się do szybszego rozładowywania akumulatora – dodaje Broszkiewicz.

Jeśli akumulator nie może zapewnić odpowiedniej ilości energii, uruchomienie silnika stanie się niemożliwe. – Ponieważ nowoczesne akumulatory nie wymagają bieżącej obsługi bardzo niewielu właścicieli pojazdów dba o ich regularne kontrole – mówi Magdalena Broszkiewicz.

Elektronika wciąż potrzebuje prądu

Współczesne samochody to kompleksowe systemy wyposażone w zaawansowaną elektronikę. Jako „serce” pojazdu akumulator zasila wszystkie komponenty elektryczne – od stacyjki po systemy rozrywkowe. Tym ważniejsze jest zapewnienie bezawaryjnego działania akumulatora w każdych warunkach. Wymiana akumulatora wymaga fachowej wiedzy oraz specjalistycznych narzędzi, aby przykładowo nie przerwać obwodu elektrycznego pomiędzy akumulatorem a komputerem pokładowym. Ponadto dostęp do akumulatora nie zawsze jest łatwy, niekiedy jest on zabudowany w bagażniku lub w przestrzeni pod nogami, gdzie trudno się dostać.

Dlatego nie należy wymieniać akumulatora we własnym zakresie. Nieprawidłowa ingerencja może spowodować utratę danych w jednostkach sterowania pojazdem, pogorszenie sprawności funkcji zapewniających komfort, jak podgrzewanie siedzeń, czy nawet awarię systemu „start-stop”. Może to oznaczać konieczność przeprogramowania komponentów elektronicznych – co jest irytujące, niepotrzebne, a przede wszystkim kosztowne.

Żywotność akumulatora

Awarię akumulatora może spowodować wiele przyczyn, a na jego żywotność mają wpływ m.in. ekstremalne temperatury zarówno latem, jak i zimą.

Równie istotne znaczenie ma pozostawianie pojazdu przez długi czas w bezruchu lub wykorzystywanie go tylko do przejazdów na krótkich odcinkach. Krótki przejazd z reguły nie wystarcza do pełnego naładowania akumulatora. Dlatego zwłaszcza zimą, gdy ogrzewanie tylnej szyby oraz inne urządzenia elektryczne dodatkowo obciążają akumulator, należy przynajmniej raz w miesiącu zaplanować dłuższy przejazd w celu jego doładowania.

Regularną obsługę akumulatora należy przeprowadzać przynajmniej raz w roku w specjalistycznym warsztacie, najlepiej w ramach przygotowania samochodu do sezonu zimowego. Sprawdzenie stanu akumulatora jest z reguły bezpłatne i trwa zaledwie kilka minut.