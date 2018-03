Opel szyty na 500 plus. Jaki jest opel combo life?

Jest uniwersalny, rodzinny, wielki i niebywale praktyczny. W minionym tygodniu Opel zaprezentował w Warszawie nowy model: combo life. To już piąta generacja tego modelu.

Jest wyjątkowo przestronny, bardzo praktyczny i uniwersalny, wyposażony w pojedyncze lub podwójne drzwi przesuwne. Można go zamówić w wersji krótkiej (4,40 m) lub długiej (4,75 m) w konfiguracji pięcio- lub siedmiomiejscowej. Najmłodsi członkowie rodziny mogą podróżować wygodnie na trzech pojedynczych tylnych fotelach wyposażonych w punkty mocowania Isofix i obserwować niebo przez panoramiczny dach. Niezwykłą przestronność nowego opla combo docenią znajomi, którzy będą chcieli pożyczać go przed każdą wyprawą do pobliskiego szwedzkiego sklepu meblowego.

Wyposażono go w technologie i systemy wspomagające kierowcę dobrze znane z segmentu samochodów kompaktowych i SUV-ów. W nowym modelu można zainstalować system wykrywający objawy senności kierowcy, kamerę cofania obejmująca kąt 180 stopni, wyświetlacz projekcyjny (head up), podgrzewane fotele i kierownicę pokrytą skórą. Jednym z debiutantów w gamie systemów wspomagania kierowcy Opla jest funkcja Flank Guard, która wspomaga kierowców podczas skręcania przy małych prędkościach.

Rodziny spragnione przygód i często zjeżdżające z utartych szlaków nie muszą martwić się o stan nawierzchni dzięki następującemu inteligentnemu rozwiązaniu. Układ kontroli trakcji IntelliGrip, to opcjonalny elektroniczny mechanizm różnicowy przedniej osi, który dostosowuje rozkład momentu obrotowego na przednie koła, pozwalając nawet na buksowanie kół, gdy jest to konieczne.

Combo dostępny jest w wersji standardowej o długości 4,4 metra lub wersji o 35 cm dłuższej z opcjonalnym dwojgiem przesuwnych tylnych drzwi. Oba warianty mają wysokość 1,8 metra i będą dostępne w konfiguracji z pięcioma lub siedmioma fotelami, dzięki czemu nawet duże rodziny wraz ze swoimi dwoma golden retrieverami mogą podróżować w komfortowych warunkach, nie narzekając na brak wystarczającej przestrzeni.

W pięciomiejscowej wersji o standardowej długości minimalna pojemność bagażnika wynosi 597 litrów. Użytkownicy oczekujący jeszcze większej przestrzeni mogą oczywiście zdecydować się na zakup wersji o dłuższym rozstawie osi i minimalnej pojemności bagażnika wynoszącej 850 litrów.

To tylko niektóre z cech tego modelu. Combo life zadebiutuje w salonach jesienią. Ceny na razie nie podano.