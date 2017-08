Pohulać BMW M5 po trafieniu w szóstkę

BMW M zapowiada nowe otwarcie. Po raz pierwszy ta wyczynowa limuzyna będzie wyposażona w napęd na cztery koła M xDrive. Tym samym BMW M5 oferować będzie nowy wymiar dynamiki jazdy, zyskując przy tym na funkcjonalności w codziennej eksploatacji na każdej nawierzchni. Nowy napęd na cztery koła M xDrive wykorzystuje centralną skrzynię rozdzielczą ze sprzęgłem wielotarczowym i odpowiednio do potrzeb w pełni adaptacyjnie rozdziela napęd na oś przednią i tylną. Optymalna trakcja na każdej nawierzchni i w każdych warunkach to także zasługa aktywnego dyferencjału M na osi tylnej, który działa również całkowicie adaptacyjnie, oferując moment blokujący w zakresie od 0 do 100 procent.

Kierowca ma możliwość indywidualnego określenia charakteru pracy układu M xDrive. Do dyspozycji jest pięć różnych konfiguracji bazujących na różnych kombinacjach trybów.

Adekwatny napęd zapewnia również w nowym BMW M5 silnik V8 biturbo M TwinPower Turbo o pojemności 4,4 l. Inżynierowie M mocno zmodyfikowali tę jednostkę. Znamionowa moc 600 KM generowana jest w zakresie 5600-6700 obr./min. Maksymalny moment obrotowy 750 Nm uzyskiwany jest już od 1800 obr./min i pozostaje na tym wysokim poziomie aż do 5600 obr./min.

Imponujące osiągi nowego BMW M5 mówią same za siebie: samochód przyspiesza w jedyne 3,4 s do 100 km/h, a w 11,1 s do 200 km/h. Prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 250 km/h, a z opcjonalnym pakietem M Driver do 305 km/h. Moc silnika przenoszona jest w nowym BMW M5 przez specjalnie skonfigurowaną 8-stopniową skrzynię Steptronic z układem Drivelogic.

Nowe BMW M5 można zamawiać od września 2017 r., a dostawy rozpoczną się wiosną 2018 r. W ofercie jest również model specjalny BMW M5 First Edition dostępny na całym świecie w limitowanej serii 400 egzemplarzy. Wyposażony będzie w ekskluzywny lakier metalizowany BMW Individual w kolorze mroźnej ciemnej czerwieni. Dziś w Lotto jest kumulacja 13 mln złotych...