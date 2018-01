Policjanci dostaną nowy sprzęt. Zmiany w mandatach

Jak powiedział Dariusz Marcjasz, radiowozy zostaną wyposażone w 2 tys. terminali. Na razie trwają szkolenia funkcjonariuszy.



Wiceprezes KIR powiedział też, że pierwsza transakcja kartą została dokonana 6 stycznia br. w radiowozie opolskiej policji, która jako pierwsza w kraju została wyposażona w piętnaście terminali.



Dzięki wprowadzeniu terminali, ukarani kierowcy nie będą musieli pamiętać o wykonaniu przelewu bankowego lub udaniu się na pocztę w celu dokonania płatności za mandat. Wystarczy posiadanie ważnej karty płatniczej lub systemu BLIK i mandat będzie można zapłacić od razu, w radiowozie.



To rozwiązanie będzie również bardzo wygodne dla obcokrajowców, którzy popełnili wykroczenia drogowe, a którzy do tej pory byli zobligowani płacić za mandaty gotówką, co często wiązało się z koniecznością dojazdu do bankomatu lub kantoru w celu wymiany dewiz na złotówki.