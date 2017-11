Prezydent Andrzej Duda za kierownicą lubelskiego ELVI z Ursusa [zdjęcia]

Samochód wyposażono w rewolucyjny system szybkiego doładowywania baterii w 15 min do 90 proc. Według danych producenta pełna bateria zapewni zasięg do 150 km. ELVI zaprojektowano w wersji trzyosobowej i to nie ulegnie zmianie. Tył pojazdu może być zamieniony w chłodnię, plandekę, kontener lub otwartą skrzynię. Całkowita masa pojazdu to 3,5 tony, ładowność wynosi 1100 kg. Maksymalna prędkość to 100 km/h.

Dzień po oficjalnej prezentacji samochodu dostawczego ELVI stoisko firmy Ursus odwiedził Prezydent RP Andrzej Duda, który dopytywał o szczegóły techniczne oraz usiadł za kierownicą innowacyjnego pojazdu.

Prototyp z napędem elektrycznym doskonale wpisuje się w ogłoszony podczas pierwszej edycji Kongresu 590 rządowy plan elektromobilności.

Źródło: Ursus