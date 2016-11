Trzy praktyczne gadżety do samochodu

Jazda samochodem to nie tylko sposób na przemieszczanie się pomiędzy punktami na mapie, ale przede wszystkim ogromna przyjemność. Cichy pomruk silnika, precyzja prowadzenia i świadomość mocy drzemiącej pod maską – wszystko to daje poczucie prawdziwej niezależności. Przyjemność z jazdy można jednak jeszcze bardziej spotęgować przy pomocy kilku przydatnych gadżetów. Sprawdź zatem, w jakie dodatki do auta warto się zaopatrzyć!

Radio samochodowe

Kto z nas nie lubi słuchać ulubionej muzyki w trakcie podróży? Radio należy obecnie do standardowego wyposażenia auta. Nowoczesne odtwarzacze pozwalają już nie tylko na odbiór radia czy słuchanie muzyki z płyt CD, ale także na odtwarzanie plików mp3 oraz wyświetlanie komunikatów o nazwie stacji lub aktualnie granym utworze.

Na rynku dostępnych jest jednak wiele modeli, różniących się od siebie szeregiem parametrów technicznych, które mają bezpośredni wpływ na jakość dźwięku i komfort użytkowania. Dobre radio samochodowe powinno być wyposażone w regulację balansu, umożliwiającą zmianę natężenia dźwięku w różnych miejscach samochodu. Konieczny jest także korektor dźwięku, pozwalający na uwypuklenie niskich lub wysokich tonów oraz dopasowanie efektów dźwiękowych do indywidualnych upodobań.

Dodatkowe złącza i wejścia umożliwią podłączenie dodatkowych urządzeń, np. smartfona, odtwarzacza mp3, pendrive’a czy karty pamięci.

Warto również zwrócić uwagę na możliwość sterowania radiem za pomocą kierownicy. Wyeliminuje to konieczność odrywania dłoni od kierownicy w trakcie jazdy.

Wideorejestrator

Urządzenie służy do nagrywania tego, co dzieje się na drodze lub w bezpośrednim sąsiedztwie samochodu. Dzięki niemu można uwiecznić zarówno piękne widoki, jak i zyskać dowód w razie stłuczki lub innej niebezpiecznej sytuacji na drodze. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na rozdzielczość – im wyższa, tym lepsza jakość nagrania. Ważny jest również szeroki kąt obiektywu – kąt ten mieści się w zakresie od 90 do 180 stopni. Dobrej jakości obiektyw powinien mieć kąt minimum 120 stopni – dzięki temu zarejestruje wszystko, co dzieje się przed samochodem. Warto zwrócić uwagę na jasność obiektywu – im mniejsza wartość oznaczająca jasność, tym mniej zakłóceń i szumów. Ważna jest również liczba rejestrowanych klatek na sekundę – im wyższa, tym lepsza płynność obrazu.

Wide orejestratory mocowane są z reguły na przedniej szybie, za pomocą przyssawki. Można je w każdej chwili odczepić. Coraz popularniejsze są również kamerki zintegrowane z lusterkiem wstecznym – tego typu urządzenie to po prostu nieco większe lusterko środkowe z wbudowanym z tyłu wideorejestratorem.

Ładowarka do telefonu

Baterie nowoczesnych smartfonów wystarczają z reguły na dwie doby pracy. Często zdarza się więc, że telefon wyłącza się, kiedy akurat jedziesz samochodem. Nie stanowi to dużego problemu, gdy akurat nie potrzebujesz smartfona. Gorzej, gdy korzystasz z nawigacji w telefonie lub czekasz na ważne informacje.

W takiej sytuacji bardzo przydaje się ładowarka samochodowa, którą podłącza się do gniazda zapalniczki. Warto wybrać taki produkt, który wyposażony jest w kilka wtyczek dopasowanych do różnych urządzeń – zarówno do smartfonów, jak i klasycznych telefonów.