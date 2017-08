Gra w kolory, czyli śmieci po nowemu

Decyzja już zapadała. W Opolu Lubelskim będą nowe pojemniki do segregacji śmieci. Mieszkańcy odczują zmiany od 1 stycznia przyszłego roku

Rada Miejska w Opolu Lubelskim przegłosowała uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. – To oznacza przeszczepienie na nasz lokalny grunt nowych zasad segregacji odpadów komunalnych, które wprowadzono rozporządzeniem ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów – mówi Dariusz Turzyniecki, sekretarz gminy Opole Lubelskie.

W rezultacie każda nieruchomość zamiast trzech pojemników na różne rodzaje odpadów będzie wyposażona w cztery pojemniki do recyklingu oraz w pojemnik na odpady zmieszane.

Odpady selektywne będą dzielone na cztery frakcje zbierane do oddzielnych pojemników lub worków. – Niebieski będzie na papier, zielony na szkło, żółty na metale i tworzywa sztuczne, brązowy na odpady ulegające biodegradacji – dodaje sekretarz. Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi. – Mieszkańcy gminy Opole Lubelskie odczują zmiany dopiero po 1 stycznia 2018 – wyjaśnia Dariusz Turzyniecki.

Ministerstwo Środowiska wprowadziło okres przejściowy ze względu na konieczność wygaszenia obowiązujących umów z podmiotami odbierającymi odpady.

– Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów uzależnione jest od czasu zakończenia dotychczas obowiązującej umów na odbiór i transport odpadów z terenu naszej gminy – mówi sekretarz. – Analizujemy potrzeby inwestycyjne dotyczące zakupu pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów. Konieczne będzie także przeprowadzenie kampanii informacyjnej mającej na celu przybliżenie mieszkańcom nowych zasad prawidłowej segregacji odpadów, aby wprowadzane zmiany nie przysparzały dużych trudności – kończy sekretarz.