Do wypadku doszło w niedzielę około godz. 6.40 w miejscowości Osiny (gm. Chodel).

Do zdarzenia doszło w terenie zabudowanym. Kierujący oplem omega 38-letni mieszkaniec powiatu kraśnickiego zjechał na pobocze i uderzył w trzy prawidłowo idące lewą stroną kobiety.

Jedna z pieszych, z najpoważniejszymi obrażeniami, została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Lublinie. Druga z nich została przewieziona do Lublina karetką pogotowia. Trzecią przewieziono do szpitala w Poniatowej.

Jak się okazało po przebadaniu kierowcy, miał on aż 2,4 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że 38-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a w przeszłości był karany za kierowanie w stanie nietrzeźwości.

Za spowodowanie wypadku po pijanemu grozi do 5 lat więzienia. 38-latek musi liczyć się również z możliwością orzeczenia wobec niego 15-letniego zakazu prowadzenia pojazdów oraz dotkliwych konsekwencji finansowych.

