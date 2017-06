Machał maczetą i groził bratu, że go zabije

Do zdarzenia doszło w jednej z miejscowości w gm. Wilków. Mężczyzna groził bratu że go zabije i wymachiwał maczetą.

Mundurowi ustalili, że między braćmi chwilę wcześniej doszło do awantury i przepychanek. Nagle 24-latek podbiegł do swojego samochodu i wyjął maczetę. Wymachując nią krzyczał do brata, że go zabije. Napastnik próbował zamachnąć się tym narzędziem na swoją ofiarę, jednak świadkowie całego zdarzenia powstrzymali go.

Policjanci zatrzymali 24-latka oraz zabezpieczyli 60-centymetrową maczetę. Mężczyzna spędził noc w policyjnym areszcie. W organizmie miał ponad promil alkoholu.

W poniedziałek usłyszał zarzut gróźb karalnych z użyciem tego narzędzia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.