Opole Lubelskie: Dopłaty do przydomowych oczyszczalni

Opole Lubelskie wypowiada wojnę szambom. Gmina ogłosiła nabór chętnych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Projekt jest skierowany do mieszkańców Darowny, Kazimierzowa, Majdanu Trzebieskiego, Rozalina i Trzebieszy

Projekt nazywa się ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Opole Lubelskie”. – Do budowy tych instalacji dołoży się Unia Europejska.

Wysokość dofinansowania wyniesie 63,63 proc. kosztów kwalifikowanych; wkład mieszkańca to nieco ponad 36 proc. – mówi Krzysztof Ryczek, rzecznik prasowy opolskiego magistratu. – Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków na Zachodzie są już normą, nie montuje się tam już systemów, które zanieczyszczają ekosferę. To rozwiązanie bardzo praktyczne i generujące duże oszczędności – dodaje Dariusz Wróbel, burmistrz Opola Lubelskiego. Koszt budowy oczyszczalni obsługującej 6 osób to od 4 do 6 tys. zł.