Opole Lubelskie: Oddaj głos na pomysł sąsiada

Trzeba tylko pamiętać, aby przy sobie mieć dokument potwierdzający tożsamość. Wyniki głosowania będą znane 30 października. Wybrane projekty zostaną wpisane do budżetu gminy na 2017 rok.

Głosowanie nad propozycjami ruszyło wczoraj i potrwa do 14 października. – Głosować mogą mieszkańcy miasta i gminy, którzy mają ukończone 16 lat. Swój głos można oddać w dni robocze, na parterze, w punkcie obsługi klienta Urzędu Miasta, w godzinach pracy. Mieszkańcy wybierają jeden pomysł, w ramach projektów inwestycyjnych. Głosować można na miejscu, ale też można zabrać kartę do domu i w spokoju zastanowić się nad wyborem – wyjaśnia Krzysztof Ryczek.

Mieszkańcy zgłaszali propozycje w dwóch kategoriach: społecznej i inwestycyjnej. – W tym roku zgłoszono tylko jeden pomysł społeczny, dlatego otrzyma on dofinansowanie bez głosowania – dodaje Krzysztof Ryczek. Chodzi o pomysł stworzenia gry miejskiej.

Mieszkańcy zgłaszali propozycje zadań w ramach budżetu obywatelskiego do 15 września. – Pierwotnie złożono 7 projektów. Jednak jeden z nich, montaż oświetlenia ulicznego oraz progów zwalniających na osiedlu domków jednorodzinnych na ul. Sosnowej i Krzywe Koło, już jest wpisany do przyszłorocznego budżetu, jako inwestycja miejska. Dlatego został wycofany z głosowania – mówi Krzysztof Ryczek, rzecznik prasowy opolskiego magistratu.

1. Częściowa przebudowa placu zabaw przy ul. 25-lecia PRL w Opolu Lubelskim. Koszt: 28 630 zł

2. Doposażenie placu zabaw na osiedlu nr 1 „Błonie” oraz wykonanie chodnika do placu zabaw od ul. Pawiej i 22-Lipca

Koszt: 18 000 zł

3. Nasz „Złoty zakątek” – utworzenie klubu integrującego mieszkańców Gminy Opole Lubelskie – etap II. Koszt: 30 000 zł

4. Budowa skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej (podobnej jak istniejąca bieżnia) na terenie kompleksu boisk „Orlik 2012”. Koszt 26 950 zł

5. Wyznaczenie i budowa ścieżki rowerowej w ciągu pieszym przy drodze Lubelskiej na odcinku od ulicy Podzamcze do Zespołu Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim. Koszt: 30 000 zł

6. Stworzenie stałej gry miejskiej w przestrzeni publicznej – „Śladami opolskich Kupców i Rzemieślników”. Koszt: 5 000 zł. (projekt społeczny)