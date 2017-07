W niedzielę w Uściążu (pow. opolski) zderzyły się trzy auta. Dwie osoby trafiły do szpitala.

Do wypadku doszło po godzinie 15.

44-letni kierowca chevroleta nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu BMW, którym kierował 27-latek. BMW uderzyło jeszcze w audi.

Kierowca BMW oraz 33-letnia kierująca audi trafili do szpitala. 27-latek z BMW złamał zakaz prowadzenia pojazdów, który obowiązuje go do 2022 roku.

Wszyscy kierujący byli trzeźwi.