Złóż życzenia na Dzień Kobiet

Jak to zrobić? Wystarczy, że wyślesz SMS-a pod numer 71051 w treści wpisując DW.treść Twoich życzeń. Koszt jednego SMS-a do 160 znaków to 1,23 zł z VAT.

Możesz również wypełnić i wysłać kupon, który ukazuje się codziennie w Dzienniku Wschodnim.

Na Wasze życzenia czekamy do 7 marca do godz. 12. Opublikujemy je 8 marca w wydaniu papierowym Dziennika Wschodniego i na naszym portalu www.dziennikwschodni.pl

Uwaga, dla autorów najpiękniejszych życzeń mamy nagrody niespodzianki, które sprawią wiele radości ich ukochanym.

Laureatów powiadomimy telefonicznie.