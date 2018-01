Szukają chętnych do pracy za granicą. Konkretne oferty, zarobki, wymagania

Ile można zarobić? Czy znajomość języka jest konieczna? Specjalnie dla Was zebraliśmy aktualne oferty pracy w krajach zachodniej Europy. To propozycje z legalnych biur i agencji pośrednictwa pracy oraz Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Oferty pracy w Norwegii

Stanowiska: cieśla, hydraulik, monter wentylacji, monter rusztowań, dekarz

Wymagania: co najmniej dwa lata doświadczenia, znajomość angielskiego

Wynagrodzenie: zarobki na poziomie co najmniej 185,5 koron norweskich brutto/1h (zależą od kwalifikacji oraz projektu), zazwyczaj zapewniony darmowy prze lot do Norwegii

Koszt zakwaterowania: 5-7 tysięcy koron norweskich za miesiąc (cena zależy od lokalizacji), pomoc w znalezieniu mieszkania

Kontakt: Adecco Poland (Lublin, ul. Peowiaków 10/1, tel. 81 460 29 62)

Stanowiska: mechanik samochodów osobowych, mechanik samochodów ciężarowych, lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy

Wymagania: co najmniej dwa lata doświadczenia, znajomość angielskiego, wykształcenie kierunkowe albo pokrewne

Wynagrodzenie: zarobki na poziomie 210 koron norweskich brutto/1h (zależą od kwalifikacji oraz projektu), zazwyczaj zapewniony darmowy przelot do Norwegii

Koszt zakwaterowania: 5-7 tysięcy koron norweskich za miesiąc (cena zależy od lokalizacji), pomoc w znalezieniu mieszkania

Kontakt: Adecco Poland (Lublin, ul. Peowiaków 10/1, tel. 81 460 29 62)