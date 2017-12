Wyższe pensje, niższe bezrobocie. Najnowsze dane urzędu statystycznego

W samym Lublinie było to 4296,27 zł. To więcej o około 7 proc. niż w listopadzie 2016 roku. To jednak wciąż znacznie mniej niż średnia dla całej Polski, która wyniosła 4610,79 zł.

Jak przedstawiają się dane o bezrobociu, sprzedaży produkcji oraz sprzedaży detalicznej towarów? Zobacz w galerii.

Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego w listopadzie 2017 r. opublikował właśnie Urząd Statystyczny w Lublinie.