Będą nowe mapy. Miliony z UE na projekt e-Geodezja

Pieniądze zostaną wydane na przeprowadzenie tzw. modernizacji ewidencji gruntów w gminie Puławy, Nałęczów, Kurów, Janowiec, Kazimierz Dolny i Żyrzyn. Efektem prac będzie m.in. uaktualnienie baz danych kartograficznych, m.in. w kontekście powierzchni działek, ich granic, numeracji, oznaczeń oraz istniejących zabudowań.

Obecnie znaczna część zasobów geodezyjnych to stare, papierowe plany sporządzone jeszcze w czasach PRL-u. Ich aktualizacja i cyfryzacja ma usprawnić pracę urzędników oraz skrócić czas dostępu np. do wyrysów działek. Część tego rodzaju danych będzie można otrzymywać za pośrednictwem internetu. Dla właścicieli gruntów zmiany mogą oznaczać także do korekty wysokości należnego podatku od nieruchomości.

Projekt, w którym uczestniczy większość powiatów województwa lubelskiego, zakłada również powstanie dokładnej ortofotomapy, nad którą prace rozpoczęły kilka miesięcy temu. Wartość całego przedsięwzięcia to 187,5 mln złotych. Umowa pozwalająca na wykorzystanie tych środków została już podpisana.