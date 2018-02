Budżet obywatelski w Puławach. Będą kolejne zmiany w regulaminie?

Od chwili organizacji pierwszej edycji BO w Puławach jego zasady wielokrotnie się zmieniały. Poprawiono m.in. zabezpieczenia w głosowaniu internetowym, powiększono ilość rejonów, usunięto możliwość finansowania projektów dotyczących służby zdrowia i oświaty (które zdominowały pierwsze edycje), a nawet powiększono ilość środków w puli do 2,1 mln złotych.

Niestety, największą bolączką puławskiego budżetu obywatelskiego, na którą jak dotąd nie znaleziono sposobu, jest niska frekwencja. Puławianie jak dotąd niechętnie korzystają ze swojego prawa do bezpośredniego decydowania o tym, które projekty powinny otrzymać wsparcie. W 2016 roku zagłosowało 4,8 procent uprawnionych, w 2017 jeszcze mniej, ok. 3,5 procent. Kuleje także promocja projektów.

O tym, jak zaktywizować mieszkańców do głosowania myślą pracownicy puławskiego ratusza. Jak mówi Ewelina Borawska z Wydziału Komunikacji Społecznej, do końca marca w całym mieście pojawią się różnego rodzaju oznaczenia wskazujące wszystko to, co powstało dzięki obywatelskiemu budżetowi w ostatnich latach. To m.in. parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe, place zabaw, ławki, wiaty, czy miejsca wypoczynku. Dzięki tablicom, czy naklejkom, wzrosnąć ma świadomość mieszkańców dotycząca tego czym jest BO, i jakie przynosi efekty.

Tymczasem na miejskim portalu umieszczono ankietę dotyczącą budżetu, w której mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię na temat możliwych zmian w jego regulaminie. Jednym z zagadnień jest ustalenie, czy osoby zgłaszające dany projekt powinny otrzymać obowiązek zebrania choćby symbolicznej ilości podpisów. Chodzi o to, żeby uniknąć sytuacji, w której do realizacji przeznaczane są inwestycje o nikłym poparciu społecznym. Z wynikami ankiety pracownicy ratusza zapoznają się pod koniec miesiąca.

Na razie nie wiadomo, czy w tym roku puławskie BO czekają kolejne zmiany. Jak mówią urzędnicy, najprawdopodobniej żadnej rewolucji, na miarę nowej ilości rejonów, tym razem nie należy się spodziewać. Ostateczną decyzję dotyczącą kształtu regulaminu podejmie komisja d/s budżetu.