Budżet obywatelski w Puławach. Rekordowa ilość odrzuconych wniosków

Komisja do spraw budżetu obywatelskiego odrzuciła w tym roku rekordową ilość projektów zgłoszonych przez mieszkańców. Ze 123, jakie zarejestrowano, do głosowania zakwalifikowano jedynie 54.

W ubiegłym roku komisja odrzuciła ok. 30 z ponad 60 projektów obywatelskich. W tym roku do kosza trafiło prawie 70 z nich. Powody? Od błędów formalnych po zbyt wysoką wartość proponowanych inwestycji.

Te, które zostały, dzielą się na dwie kategorie: ogólnomiejskie (30) i rejonowe (24). W sumie do wydania jest 2 mln zł, po 350 tys. na każdy z czterech rejonów miasta i 600 tys. na projekt ogólny.

Głosowanie drogą elektroniczną potrwa od 19 do 25 września, a tradycyjne od 29 września do 1 października.

W wyjątkowej sytuacji znaleźli się mieszkańcy rejonu trzeciego, którzy nie będą musieli głosować na projekty rejonowe. Te z nich, które przeszły urzędniczą selekcję, mieszczą się w przewidzianej puli środków. Oznacza to, że w przyszłym roku mogą liczyć na realizację każdego z czterech zgłoszonych projektów, tj.: naprawy chodnika przy ul. Kruka, montażu kurtyny wodnej oraz monitoringu na Skwerze Solidarności, a także doposażenia siłowni przy ul. Polnej.

Pozostali mieszkańcy Puław będą wybierać spośród tych propozycji, które zostały zaakceptowane przez urzędników. Wśród ogólnomiejskich znalazło się m.in. zagospodarowanie błoni, zakup nowych stojaków na rowery, budowa stanowisk do grillowania (na marinie), miasteczko ruchu drogowego dla dzieci, montaż dystrybutorów wody pitnej, oratorium Piotra Rubika (na stadionie), czy organizacja kina letniego.

W rejonie pierwszym głosować będzie można m.in. na nowe wiaty przystankowe, tablice elektroniczne, parkingi (przy MP nr 3 i ul. Wiśniowej), oświetlenie ul. Sypniewskiego oraz remonty ulic.

W drugim do wyboru są np. warsztaty taneczne dla seniorów, wykurzenie ptaków ze Skweru Niepodległości, tablice przy przystankach, kosze, ławki etc. W trzecim głosowania nie będzie. W czwartym mieszkańcy zgłosili: remont placu zabaw przy ul. Norwida, osłonę trzepaka, siłownię, remont traktu pieszego (przy SP nr 1) oraz wiatę przystankową.