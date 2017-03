Był poszukiwany 7 nakazami. Chciał się ukryć w lesie

33-latek łącznie ma do odbycia karę ponad czterech lat więzienia. (fot. Policja)

W środę policjanci patrolujący puławskie ulice otrzymali informację, że na jednym z osiedli może przebywać osoba poszukiwana.

Gdy udali się w to miejsce zauważyli mężczyznę, który na ich widok rzucił się do ucieczki. Wbiegł do pobliskiego lasu. Po kilkunastu metrach mundurowi złapali uciekiniera.

Poszukiwany 33-latek jest mieszkańcem Puław. Sąd Rejonowy w Puławach wydał siedem nakazów jego poszukiwania.

Mężczyzna jest sprawcą włamania, kradzieży, podrobił dokumenty oraz kierował samochodem w stanie nietrzeźwości. Ponadto popełnił kilka wykroczeń, m.in. zakłócał spokój i porządek publiczny.

Łącznie ma do odbycia karę ponad czterech lat więzienia. Przyznał, że za dwa tygodnie miał wyjechać za granicę. Teraz trafi do Zakładu Karnego.