Chcieli się włamać do bankomatu obok wejscia do banku. Nagrała ich kamera

Policjanci szukają mężczyzn, którzy chcieli się włamać do bankomatu w Żyrzynie. Mężczyźni uszkodzili kieszeń do odbioru pieniędzy.

Do zdarzenia doszło 8 października. Sprawcy usiłowali włamać się do bankomatu przy wejściu do placówki. Uszkodzili kieszeń do wypłaty pieniędzy.

Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu. Ktokolwiek rozpoznaje mężczyzn proszony jest o kontakt z Komisariatem Policji w Kurowie, ul. Lubelska 45 , tel. (081) 881-10-07 lub 997. Mundurowi zapewniają anonimowość.