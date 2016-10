Co z uczestniczkami czarnego protestu w przedszkolu? "Musimy dać szansę na wytłumaczenie"

Jak pisaliśmy we wczorajszym wydaniu Dziennika Wschodniego, kobiety nie mogły wziąć wolnego, więc ubrały się do pracy na czarno, a jedna z nauczycielek zamieściła ich zdjęcie na oficjalnym profilu przedszkola na Facebooku. Zostało to odebrane przez przełożonych, jako udział w ogólnopolskim strajku kobiet przeciwko zaostrzaniu przepisów aborcyjnych.

– Placówka publiczna nie jest miejscem demonstracji poglądów i postaw osobistych – powiedziała nam wiceprezydent Wójcik.

Puławski ratusz nie ukrywa, że będzie wyciągać konsekwencje wobec „czarnych przedszkolanek”. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu dyrektorka przedszkola zostanie wezwana na rozmowę.

– Fakt, że pani dyrektor przygotowała pismo z wyjaśnieniami w tej sprawie, jest już wyciąganiem konsekwencji. Po zapoznaniu się z tym dokumentem, będę chciała z nią osobiście porozmawiać – mówi wiceprezydent Wójcik. – Musimy dać jej szansę na wytłumaczenie. Nie wiem, jaki będzie finał tej rozmowy.

Dyrektor Rysak podkreśliła, że w przedszkolu nie było żadnego protestu. – Zdjęcie zostało wykonane w godzinach popołudniowych. Dziewczyny po prostu pokazały swoją solidarność w tej sprawie – tłumaczyła Rysak i zapewniała, że publikacja wspólnego zdjęcia odbyła się poza jej wiedzą.