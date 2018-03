Co zrobić gdy sąsiad nie chce sprzątać? Uciążliwi lokatorzy

O problemie związanym z trwającymi obecnie remontami w dwóch mieszkaniach bloku na os. Leśna w Puławach opowiedziała nam Krystyna Baraniewska. Jej zdaniem ekipy remontujące dwa lokale zachowują się karygodnie, pozostawiając po sobie sterty śmieci.

– Zostawiają papier, gruz, pył i nikt tego nie sprząta. Ja tego po nich nie będę robić. Mam już swoje lata. A właścicieli tych mieszkań w ogóle to nie interesuje. Podobnie jak osiedlowej administracji, która w ogóle sobie z tym nie radzi – mówi kobieta, która narzeka także na zachowanie młodych lokatorów wynajmujących mieszkania w bloku. – Oni w ogóle nie sprzątają, nie poczuwają się do takiego obowiązku – dodaje.

Co na to administracja? – Jeśli chodzi o sprzątanie klatek, nie otrzymaliśmy dotychczas żadnego pisma w tej sprawie, które mogłoby być dla podstawą do wysłania monitu do wskazanych osób. Przypomnę, że dla nas partnerem do rozmowy jest właściciel lokalu, a nie osoba wynajmująca. Po drugie, remonty faktycznie są obecnie przeprowadzane, ale nie zaobserwowałam, aby było z tego powodu brudno. Podłogi być może nie są codziennie cyklinowane, ale są zamiatane i zmywane na mokro – zapewnia Renata Kruk, kierownik osiedla Leśna.

Według szefowej administracji, mieszkańcy w każdej chwili mogą podjąć wspólną decyzję np. o wynajęciu zewnętrznej firmy, która sprzątałaby klatkę za nich. – Takie rozwiązania funkcjonują już w innych blokach na terenie Puław, ale wymaga to zgody i współdziałania – zaznacza Kruk, przypominając, że PSM za tego rodzaju działalność nie odpowiada.