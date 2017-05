Dom Chemika zabytkowy czy nowoczesny? Co z przebudową POK?

O opinię w sprawie wartości zabytkowej Domu Chemika zwrócił się do Narodowego Instytutu Dziedzictwa wojewódzki konserwator zabytków. Jeśli odpowiedź będzie pozytywna, obiekt może zostać objęty ochroną. Czy przebudowa będzie wtedy możliwa?

Zdaniem przedstawicieli stowarzyszenia „Puławianie”, należy zrobić wszystko, by obecna forma POK została zachowana. Przekonują, że budynek przedstawia ogromną wartość architektoniczną i dlatego nie godzą się na przebudowę w formie zaproponowanej przez władze miasta. Starają się wpłynąć na konserwatora, by wpisał obiekt z 1984 roku do rejestru zabytków. Podpierają się przy tym opinią architekta Marcina Semeniuka, które zdaniem budynek jest wartościowy i należy objąć go opieką, zanim rozpocznie się przebudowa.

Będzie kontrola

W odpowiedzi na wniosek stowarzyszenia, wojewódzki konserwator zabytków Dariusz Kopciowski zwrócił się do Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie o wydanie opinii w sprawie oceny wartości zabytkowych zespołu budynków, ich wystroju architektonicznego oraz wskazania oryginalnej substancji, która ich zdaniem powinna zostać zachowana w niezmienionym kształcie. Konserwator oczekuje także oceny zasadności wpisania Domu Chemika do rejestru zabytków.