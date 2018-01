Festiwalowe kolędy wybrzmiały w kościele. Lista nagrodzonych [zdjęcia, wideo]

Wspólnym wykonaniem "Przybieżeli do Betlejem" zakończył się finał XXIII Ogólnopolski Festiwal Kolęd w Puławach. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Kłoczewiacy, Jubilate Deo, To My i MeloMeni. Artystów gościła parafia Miłosierdzia Bożego. Grand Prix w tym roku nie przyznano.