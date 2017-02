Góra Puławska: Uczniowie jeszcze czekają na salę gimnastyczną

W pierwszej kolejności do użytku zostania oddana sala gimnastyczna (fot. Radosław Szczęch)

Co prawda prace budowlane przy rozbudowie szkoły zostały zakończone, ale nadal nie wiadomo, kiedy uczniowie i nauczyciele będą mogli skorzystać z nowych sal dydaktycznych, gabinetów, pracowni i sali widowiskowo-sportowej. Jeszcze w grudniu lokalne władze zapowiadały, że będzie to możliwe po zimowych feriach. Mimo że się skończyły, to o przekazaniu pomieszczeń nie słychać.

– Obecnie trwają procedury niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie rozbudowanego budynku SP i Gimnazjum w Górze Puławskiej – informują, odpowiadając na nasze pytania, pracownicy Urzędu Gminy.

Kiedy zatem uczniowie będą mogli skorzystać np. z nowej sali gimnastycznej? – Niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na jej użytkowanie – czytamy.

Poza zdobyciem odpowiednich pozwoleń, obecnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby z sali sportowej korzystać. Jest już wyposażona. Na ścianach zamontowano drabinki i kosze, a na parkiecie ustawiono bramki do piłki ręcznej. Trochę inaczej wygląda sytuacja w pozostałej, nowej części szkoły. W nowych salach nadal nie ma mebli, tablic, stolików, krzeseł itp. Jak udało nam się dowiedzieć, władze gminy zdecydowały o tym, że na razie nie będą ich kupować.

– Gmina posiada w budżecie część środków na zakup wyposażenia, ale ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania na ten cel w ramach (...) subwencji ogólnej Ministerstwa Edukacji, oczekujemy na szczegółowe dane na ten temat – wyjaśniają urzędnicy, podkreślając, że dzięki wykorzystaniu tej możliwości, ograniczone będą mogły zostać wydatki z budżetu samorządu.

Rozbudowa szkoły podstawowej i gimnazjum kosztowała w sumie 9,2 mln złotych, z czego 2 mln dopłacił Urząd Marszałkowski w Lublinie.