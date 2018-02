Granitowa posadzka w kościele za pół miliona zł. Wierni mogli ją już obejrzeć

Dla wielu osób wizyta w nowym kościele była pierwszą okazją do obejrzenia efektów trwających od lat prac przy budowie świątyni. Zdaniem księdza proboszcza, technologia wykonania posadzki zapewni odpowiednią przyczepność podłoża, a co za tym idzie, zminimalizuje ryzyko poślizgnięć. Cały czas trwa zbiórka na zapłatę za jej wykonanie. Dzięki już przekazanym środkom, parafia mogła przekazać zaliczkę i przystąpić do prac. Oprócz posadzki potrzebne będzie jeszcze m.in. oświetlenie, nagłośnienie, ołtarze boczne, konfesjonały, ławki i szereg innych elementów wyposażenia.

Poświęcenie nowego kościoła, które można uznać za wstępny termin jego otwarcia zaplanowano na ostatnią niedzielę września przyszłego roku.